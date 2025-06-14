La Massana
L'ANDBike aplega més de 200 participants en les curses socials
El festival s'allargarà fins demà al migdia
El festival ANDBike de la Massana, que se celebra aquest cap de setmana, aplega més de 200 participants en les curses socials programades. El centre neuràlgic del festival està situat al Prat Gran, on els aficionats al ciclisme poden visitar els estands de diverses marques i provar les últimes novetats, "tot un encert" ha afirmat el director de l'esdeveniment, Albert Balcells. "Com a parròquia ciclista havíem de completar la nostra oferta amb un festival com aquest, que inclou totes les disciplines turístiques i amb moltes activitats enfocades al públic familiar", ha apuntat la consellera de Turisme, Mònica Solé.
El component lúdic també hi és present, amb música en directe, tallers infantils i ioga. La jornada d'avui s'allargarà fins a les vuit del vespre, i el festival continuarà demà de 10 a 14.30 hores.