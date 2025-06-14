Cultura
Un centenar de persones participen en la primera edició del "Clàssic i Romànic" a Canillo
L'activitat ha permès descobrir les joies del romànic de la parròquia mitjançant cotxes clàssics
Un centenar de persones han participat aquest matí en la primera edició del "Clàssic i Romànic" a Canillo. L'activitat cultural gratuïta ha permès descobrir les joies del romànic de Canillo mitjançant cotxes clàssics de l'Associació de Vehicles Antics d'Andorra. Els participants han pogut pujar en cotxes com un Citroën 2 cavalls, un Jaguar o un Volkswagen Beetle per visitar algunes de les esglésies més emblemàtiques de la parròquia, com la de Sant Serni o la de Sant Joan de Caselles. "Aquesta proposta ens ha permès veure el nostre patrimoni amb uns altres ulls. És una manera innovadora i atractiva d'apropar la història i la cultura de Canillo tant als residents com als visitants", ha explicat el cònsol major, Jordi Alcobé.