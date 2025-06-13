Andorra la Vella
Festa major del Puial amb la tradicional benedicció de pans
Els cònsols de la parròquia també han participat de la celebració
La festa major del barri del Puial, dia de Sant Antoni de Pàdua, s'ha celebrat avui al matí a Andorra la Vella. Els veïns del barri, que han omplert el carrer, han pogut celebrar la tradicional benedicció de pans a l'oratori. Els cònsols de la capital, acompanyats de representants comunals, han repartit els pans a les persones que s'han apropat a celebrar la festa.