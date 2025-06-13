ENCAMP
Torna la festa del poble amb el Crash Car i el FesTAPA
La celebració tindrà lloc entre divendres 20 i dilluns 23 de juny
El comú ja ho té gairebé tot enllestit per a la celebració de l’edició del 2025 de la festa del poble, un esdeveniment que enguany tindrà com a punts neuràlgics la plaça dels Arínsols i el nou parc de l’Ossa. La festa tindrà lloc entre el 20 i el 23 de juny i, com és habitual, no hi faltaran esdeveniments que ja s’han convertit en tota una tradició a la parròquia, com ara l’Encamp de Gresca, a càrrec de l’Esbart Sant Romà, el FesTAPA o el seguit d’actuacions musicals, que enguany faran un recorregut des dels anys setanta fins a l’actualitat, amb noms més que reconeguts. A més, en aquesta edició, i coincidint amb el fet que Encamp és la parròquia que enguany recull la flama del Canigó, es recuperen els fallaires gràcies a l’empenta dels joves.
Aquest any es recupera la rodada de falles i es rep la flama del Canigó
L’esdeveniment més destacat de diumenge serà el Crash Car (a les quatre de la tarda a l’aparcament de Prada de Moles), una activitat que la comissió de festes assegura que continua tenint molta acceptació entre els joves, malgrat la dificultat per adquirir vehicles. De fet, segons va comentar un dels membres de la comissió, l’any passat es va registrar rècord de participació i s’espera que en aquesta edició la tendència continuï a l’alça. Pels volts de les sis de la tarda tindrà lloc el FesTAPA a l’aparcament del Prat Gran, que enguany canvia de dia i manté l’elevada participació dels restauradors de la parròquia.