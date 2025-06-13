REPORTATGE
De lloc de pas a punt de trobada
Un dels objectius principals de la remodelació del centre de Canillo és transformar zones desaprofitades en espais on pugui generar-se vida comunitària.
El projecte d’embelliment del centre de Canillo ampliarà les zones verdes. Segons la memòria del projecte, a què el Diari ha tingut accés, un dels objectius centrals dels treballs és la transformació de la plaça del Palau de Gel, avui no més que una zona de pas, en “el punt neuràlgic del poble”. Per aconseguir que els residents i els visitants se sentin “còmodes i connectats amb la natura”, s’hi construiran escales “amb diversos nivells i grans jardineres que permeten generar espais de recolliment”. Els materials que s’hi utilitzaran, el formigó i la fusta, “aporten calidesa i autenticitat”, fet que permetrà crear un lloc “acollidor i vibrant per a tothom”.
Un altre dels punts que es remodelarà serà la plaça Bondància, situada entre la carretera general i el nou centre d’atenció primària. Com apunta la memòria, actualment la plaça també és una zona de pas i l’objectiu de la reforma és que esdevingui “un lloc de trobada”, un “espai viu on succeeixin coses”. En aquest cas, la intervenció consistirà en la instal·lació d’una gran jardinera, dissenyada amb formes que contribueixin a generar espais “on la gent pot descansar, socialitzar i gaudir de l’entorn de manera més agradable i relaxada”.
D’altra banda, el projecte inclou la unió de les places de l’oficina de Turisme i de Montaup, actualment separades per la carretera general. Per aconseguir-ho, s’unificaran els materials i el mobiliari en tots dos espais. Això permetrà que “es percebin com un conjunt harmoniós i integrat”, tot i “mantenir el seu caràcter individual”. A més, la carretera general es reanivellarà i estarà a la mateixa cota que les places. “Això facilitarà la connexió visual i física entre els espais”, fet que en reforçarà “la sensació d’unió i fluïdesa”. També cal destacar que la remodelació “donarà èmfasi especial al riu” de Montaup, que passa per sota de les places. Amb aquesta intervenció, es crearà un espai que permetrà seure i gaudir d’un entorn que sovint passa desaparcebut.
Terminis
El termini d’execució estimat dels treballs és el 30 de juny del 2027. La previsió té en compte les setmanes d’hivern en què, com sol ser habitual a les parròquies altes, s’han d’aturar els treballs arran de les condicions meteorològiques adverses.
Tot i que el comú no ha volgut donar una xifra d’estimació del cost final del projecte, el cònsol major, Jordi Alcobé, va assegurar aquesta setmana en la roda de premsa posterior al consell de comú que no serà inferior a cinc milions d’euros.
MÉS
Se substituiran els tubs en mal estat de la separativa d’aigües pluvials i residuals. La xarxa estarà acabada en tot el tram.
XARXA D’AIGUA POTABLE
Es renovaran els tubs en mal estat de la xarxa d’aigua potable i s’hi instal·laran noves arquetes.
FEDA
En el marc de les obres, FEDA aprofitarà l’obertura del carrer per ampliar la xarxa en un tram.
ANDORRA TELECOM
La parapública ampliarà la xarxa, eliminarà algunes línies i retirarà la cabina telefònica que hi ha davant de la parada del Palau de Gel.
IL·LUMINACIÓ
Es modernitzarà la il·luminació. Els bancs i les jardineres disposaran d’il·luminació led. La intensitat dels fanals serà regulable segons la llum natural.