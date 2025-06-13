Canillo
L'aplec de Sant Antoni de l'Aldosa reuneix una seixantena de veïns
Els participants han obsequiat mossèn Ramon amb una rèplica d'una de les imatges de l'església
Una seixantena de veïns s'han reunit aquesta tarda en l'aplec de Sant Antoni de l'Aldosa. La diada ha començat a l’església amb una missa oficiada pel mossèn Ramon amb el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé qui ha explicat l’origen de l’església. Els veïns han obsequiat el mossèn amb una rèplica d’una de les imatges de l’església. La diada ha acabat amb un berenar popular i la música del Canillo Band’s Tocant.