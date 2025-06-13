Andorra la Vella
El consell d’infants de la capital clou el curs amb una festa més cultural
Prop de 270 alumnes de les diferents escoles de la parròquia han participat
La jornada de cloenda del consell d’infants d’Andorra la Vella s’ha celebrat aquest divendres amb una participació de prop de 270 alumnes de les diferents escoles de la capital. La celebració s'ha fet amb un format renovat que ha anat més enllà de l’esport, amb la incorporació de tallers culturals i activitats lúdiques.
La cònsol menor, Olalla Losada, ha valorat molt positivament la jornada i ha destacat que "ens van demanar que hi hagués també una part més cultural o més d'activitats que no tinguessin a veure amb els esports majoritaris i per tant aquest any hi ha tallers de fallaires i d'esbart". D'aquesta manera, els alumnes de les escoles han pogut jugar a vòlei, rugbi o gaudir dels diferents inflables que s'han instal·lat a l'estadi Estadi comunal Joan Samarra Vila.
Més enllà de concloure el curs polític, la festa també ha estat pensada per unir els alumnes de totes les escoles de la parròquia. "Crec que és una jornada per a ells molt maca de compartir perquè al final estan fent cua amb consellers que s'han trobat, però també amb altres alumnes de diferents escoles i creiem que és una jornada molt maca per a ells", ha remarcat Losada.
La cònsol ha fet un bon balanç de com ha funcionat enguany el consell d’infants, ja que s'han debatut propostes pensades per a tota la ciutadania. Especialment, ha destacat els plantejaments suggerits pels més menuts. "Estem molt contents perquè els més petits són els que fan propostes pensades per tota la ciutadania, que és una de les coses que sempre els demanem. Amb els més grans potser costa més, però els petits han fet propostes que no tenen res a veure amb el neguit d'un nen, s'ha pensat molt amb la parròquia i creiem que això és superpositiu", ha asseverat Losada.
Un exemple que es va proposar al llarg del curs va ser millorar les papereres del municipi. Els infants van detectar certes mancances i van proposar la instal·lació de papereres amb tapa per evitar que el contingut sortís volant, així com la incorporació de cendrers integrats per millorar l’ordre visual de l’espai públic. "Ho van pensar amb clau de sostenibilitat i d'espai visual i crec que és molt important que ells detectessin això i que ens ho fessin arribar", ha valorat Losada.
Tot i que no totes les propostes es poden executar immediatament, Losada ha assegurat que es treballen durant l’any i que es fa un seguiment acurat perquè els més joves vegin que les seves idees tenen un impacte real i perquè "és important donar retorn".
La jornada continuarà aquesta tarda amb la trobada de les escoles esportives, on prop de 1.000 infants posaran el punt final a la temporada. Aquesta doble celebració també ha permès, segons Losada, donar "vida a l’estadi comunal".