LA MASSANA
Cap de setmana d’activitat ciclista a l’ANDBike
La primera edició de l’ANDBike arriba a la Massana aquest cap de setmana. Es tracta d’un festival ciclista que inclou activitats pensades per a professionals i aficionats al ciclisme. L’esdeveniment tindrà lloc al Prat Gran i a la plaça de les Fontetes. Entre les activitats destaquen una variada oferta de food trucks, pump truck i música. A més, hi ha més de trenta marques expositores confirmades i es podran trobar bicicletes, productes de nutrició i accessoris. En l’apartat esportiu hi haurà demà la cicloturista La Ciclo Andorra-la Massana i, diumenge, la sortida Ebike Tour.