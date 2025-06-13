LA MASSANA
Apagada de llums a Arinsal per contemplar els astres
Després de la bona acollida de les dues primeres edicions, el Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa torna el cap de setmana. Una de les novetats serà avui al vespre, amb una activitat d’observació nocturna adreçada al públic familiar amb infants d’entre cinc i deu anys, a l’estació d’Arinsal. També avui hi haurà una sessió d’astrofotografia, a càrrec d’Afvan, l’Associació Fotogràfica de les Valls del Nord.
Avui al vespre es farà una activitat per a infants
L’acte central tindrà lloc demà a les onze de la nit amb l’apagada de llums al poble d’Arinsal, fet que permetrà veure amb claredat les estrelles i constel·lacions. A banda de poder observar el cel a ull nu des de qualsevol punt del poble, també hi haurà dues activitats: l’observació amb telescopis i la ruta guiada per les constel·lacions amb experts.