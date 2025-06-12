Turisme
Sant Julià estrena l'itinerari familiar 'El món trapella d'en Llimoi'
Es tracta del darrer projecte Macarulla
Andorra Turisme i el comú de Sant Julià de Lòria han presentat aquest dijous 'El món trapella d'en Llimoi', el darrer itinerari del projecte 'Macarulla, petits senders màgics', que ja compta amb recorreguts a totes les parròquies. Es tracta d'un itinerari al bosc de la Rabassa de dificultat moderada adreçat a famílies amb infants d'entre 4 i 12 anys i amb una distància de dos quilòmetres. La ruta l'han presentat el president d'Andorra Turisme i ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el cònsol major lauredià, Cerni Cairat. La principal característica és que l'itinerari s'inspira en el Llimoi Carnús, un personatge ideat per Sergi Mas que és tota una llegenda a la parròquia.
De fet, tal com han explicat Torres, el Llimoi Carnús és un petit dimoni que va protagonitzar les vinyetes de Sergi Mas als anys 70 i que es va fer famós per les seves històries trapelles que sortien a la revista 'Andorra Magazine'. En l'actualitat, el personatge de Mas és part del patrimoni viu de la parròquia laurediana i està present en esdeveniments com Els Pastorets, al capgròs de la Colla gegantera de Sant Julià de Lòria i, fins i tot, en la toponímia del Barranc dels Llimois.
Així, el ministre ha posat en relleu que la nova proposta busca apropar el públic a la natura i presentar noves experiències per a les famílies, siguin nacionals o de fora del país. En aquest sentit, ha destacat que des de l'inici el 2021 del projecte Macarulla, ja s'han registrat més de 270.000 passatges per les diferents rutes que hi ha distribuïdes a les parròquies. A més a més, ha explicat que aquesta és una de les activitats més ben valorada per part dels usuaris, ja que registra una puntuació de 9 sobre 10.
Per la seva banda, Cairat espera que aquest recorregut "serveixi per donar a conèixer l'actiu més important de la nostra parròquia, que és el propi territori". A la vegada, ha assenyalat que la temàtica escollida li dona molt valor afegit a la proposta, ja que gira el tomb d'un personatge que forma part de l'imaginari col·lectiu de Sant Julià de Lòria. Per tant, es tracta d'una activitat "que combina patrimoni cultural amb patrimoni natural i estem convençuts que serà un èxit i que tindrà molt bona rebuda". El cònsol també ha volgut agrair l'esforç de les entitats i persones que han fet que el projecte sigui una realitat, entre les quals hi ha, com no pot ser d'una altra manera, Andorra Turisme, però també l'artista Sergi Mas, el departament de Boscos del comú i l'Escola d'Art de la parròquia.
Tant aquesta com la resta d'excursions que formen part del projecte Macarulla són d'accés lliure, però per poder dur a terme els jocs proposats cal disposar del llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir en qualsevol oficina de turisme al preu d'un euro o bé descarregar-la a través del web www.visitandorra.com.