ORDINO
S’obre el termini per votar en el procés participatiu
Els residents podran triar entre cinc propostes en la fase de votació del procés participatiu. Inicialment, n’havien de ser quatre, però el jurat ha decidit ampliar-ne el nombre atenent l’estructura d’algunes de les propostes presentades, que incloïen més d’una iniciativa. Destaquen la instal·lació de punts de reparació de bicicletes a la zona de Riberamunt, un gronxador panoràmic en una ruta de senderisme o un parc d’agilitat caní al Prat de la Molina (Sornàs). També es podrà triar si es vol una ruta tematitzada al camí ral, amb elements escultòrics i interactius vinculats als personatges de ferro de Llorts, o una caseta del bosc també al camí ral, que seria un espai de joc natural amb elements de fusta, punts sensorials i circuit motriu. El període de votació s’allargarà fins al 2 de juliol.
Els residents podran votar per cinc opcions