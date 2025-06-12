SANT JULIÀ DE LÒRIA
Les obres a la xarxa d’aigua reduiran els episodis d’inundacions a Aixirivall
Els projectes tenen un pressupost estimat de 300.000 euros i permetran reforçar la sostenibilitat de les infraestructures hidràuliques
El comú de Sant Julià de Lòria impulsarà en els pròxims mesos diverses actuacions per millorar les xarxes d’aigua potable i separativa de pluvials de la parròquia. Els projectes tenen un pressupost global estimat de 300.000 euros. Els corresponents edictes de convocatòria dels concursos per adjudicar els treballs van publicar-se ahir al BOPA. Es tracta, va destacar el cònsol major, Cerni Cairat, de reforçar la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat de les infraestructures hidràuliques.
“[Els treballs] Formen part del compromís del comú per garantir una gestió eficient”
Les obres previstes inclouen la construcció d’un nou tram de xarxa d’aigua potable i de separativa de pluvials a la carretera de la Peguera, al quart d’Aixirivall. Aquests treballs tenen l’objectiu de millorar la canalització d’aigües pluvials, evitar fuites d’aigua potable i reduir els problemes d’inundacions en episodis de pluges intenses. També se substituiran les reixes de captació d’aigua pluvial que s’havien malmès en tres punts sensibles: la urbanització Pont de les Extremes, Bixessari i Certers.
El 80%
En aquest moment aproximadament el 80% de la separativa d’aigües pluvials de la parròquia ja està acabada. Un dels trams que faltaven per enllestir és, justament, el que es licita ara. Segons va detallar Cairat, un dels problemes que provoca aquesta deficiència és que, en episodis de tempesta en què s’acumulen precipitacions abundants, l’aigua de pluja va a parar al col·lector d’aigües residuals i provoca que la xarxa se saturi. Quan diluvia és habitual que s’aixequin les tapes de les clavegueres a la zona de l’hotel Bonavista, a l’encreuament entre les carreteres de la Rabassa i de la Peguera, perquè no poden absorbir més aigua. En condicions normals, el col·lector de residuals d’Aixirivall ja està gairebé al límit.
El col·lector d'Aixirivall ja està al límit en condicions normals
Paral·lelament, el comú també ha previst l’adquisició de nous aparells de control de qualitat de l’aigua potable, que permetran optimitzar els processos de potabilització i garantir una vigilància constant del servei actuant de forma telegestionada.
L’eficiència de la xarxa d'aigua potable actualment és del 80%
Cairat va assenyalar que les actuacions “formen part del compromís del comú per garantir una gestió eficient i moderna de l’aigua, un recurs essencial que cal protegir i optimitzar”. A més, va remarcar que la corporació continuarà invertint “en el manteniment i la millora dels serveis bàsics per assegurar la qualitat de vida de tots els ciutadans de la parròquia”.
Les actuacions, doncs, s’emmarquen en l’estratègia del comú lauredià per incrementar progressivament l’eficiència dels sistemes de gestió de l’aigua. La de la xarxa potable és actualment del 80%.