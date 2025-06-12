ANDORRA LA VELLA
La festa del poble tindrà com a punt neuràlgic el Parc Central
La celebració es durà a terme el 24 de juny i, com cada any, no faltarà l’arrossada
Com que les places del Poble i Vinyes d’Andorra la Vella estan en obres –el comú manté la voluntat d’inaugurar-les per la festa major–, aquest any la festa del poble se celebrarà dimarts 24 de juny vinent al Parc Central. “És un espai emblemàtic i cèntric que ens ofereix les condicions ideals per continuar fent créixer aquesta celebració com un espai de trobada ciutadana”, va afirmar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, en la presentació dels actes festius.
Com cada any, no faltarà la tradicional arrossada popular, de la qual se serviran entre 1.100 i 1.200 racions. Els tiquets tenen un preu simbòlic de dos euros i ja es poden adquirir a la Llacuna. Una de les novetats principals serà l’atracció d’inflables per a joves a partir de 12 anys, amb salts més alts i música electrònica en directe a càrrec de la DJ Lolalolitax.
La jornada començarà a les onze amb una classe gratuïta d’aiguagim i entrada a preu reduït a la piscina exterior dels Serradells. També hi haurà tallers infantils al Parc Central i, a dos quarts de dotze, la missa solemne a l’església de Sant Esteve amb la participació de l’orquestra del conservatori de música i dels Petits Cantors del Principat.
Música
A dos quarts d’una, el grup La Troup oferirà un concert de rumba, cúmbia i folk. A la tarda hi haurà l’espectacle infantil Balambambú, inflables extrems i música amb DJ Lolalolitax per a joves, i la 2a Marxa d’orientació per la parròquia, amb premi segur per als participants. A dos quarts de set, la plaça de la Rotonda acollirà la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Enguany, la cloenda de la festa del poble serà a càrrec del grup de versions Les que Faltaband, que posarà el punt final a una jornada festiva i participativa a les deu de la nit al Parc Central.