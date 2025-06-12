ANDORRA LA VELLA

La festa del poble tindrà com a punt neuràlgic el Parc Central

La celebració es durà a terme el 24 de juny i, com cada any, no faltarà l’arrossada

Presentació, ahir, de la festa del poble.

Presentació, ahir, de la festa del poble.COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

Com que les places del Poble i Vinyes d’Andorra la Vella estan en obres –el comú manté la voluntat d’inaugurar-les per la festa major–, aquest any la festa del poble se celebrarà dimarts 24 de juny vinent al Parc Central. “És un espai emblemàtic i cèntric que ens ofereix les condicions ideals per continuar fent créixer aquesta celebració com un espai de trobada ciutadana”, va afirmar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, en la presentació dels actes festius.

Com cada any, no faltarà la tradicional arrossada popular, de la qual se serviran entre 1.100 i 1.200 racions. Els tiquets tenen un preu simbòlic de dos euros i ja es poden adquirir a la Llacuna. Una de les novetats principals serà l’atracció d’inflables per a joves a partir de 12 anys, amb salts més alts i música electrònica en directe a càrrec de la DJ Lolalolitax.

La jornada començarà a les onze amb una classe gratuïta d’aiguagim i entrada a preu reduït a la piscina exterior dels Serradells. També hi haurà tallers infantils al Parc Central i, a dos quarts de dotze, la missa solemne a l’església de Sant Esteve amb la participació de l’orquestra del conservatori de música i dels Petits Cantors del Principat.

Música

A dos quarts d’una, el grup La Troup oferirà un concert de rumba, cúmbia i folk. A la tarda hi haurà l’espectacle infantil Balambambú, inflables extrems i música amb DJ Lolalolitax per a joves, i la 2a Marxa d’orientació per la parròquia, amb premi segur per als participants. A dos quarts de set, la plaça de la Rotonda acollirà la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Enguany, la cloenda de la festa del poble serà a càrrec del grup de versions Les que Faltaband, que posarà el punt final a una jornada festiva i participativa a les deu de la nit al Parc Central.

LA NIT ANTERIOR TORNA LA CREMADA DE FALLES

La cremada de falles començarà amb l’arribada de la flama del Canigó dilluns 23 de juny a les set de la tarda a Casa de la Vall. L’acte, organitzat pel Centre de la Cultura Catalana, l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella i la Taula Nacional de Fallaires d’Andorra, inclourà l’homenatge fallaire 2024 i el relleu dels fallaires major i menor de les Valls d’Andorra. A més, comptarà amb la participació de la banda del conservatori de música d’Andorra la Vella. A partir de dos quarts d’onze començarà la cremada de falles amb els fallaires d’Andorra la Vella: primer al barri del Puial i després al centre històric.
