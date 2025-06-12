Encamp
Una festa del poble amb el parc de l'Ossa i la plaça dels Arínsols com a punts neuràlgics
La celebració tindrà lloc entre el 20 i el 23 de juny
El comú d'Encamp ja ho té gairebé tot enllestit per a la celebració de l'edició 2025 de la festa del poble, un esdeveniment que enguany tindrà com a punts neuràlgics la plaça dels Arínsols i el nou parc de l'Ossa, dos espais intergeneracionals que acolliran un programa replet d'activitats per a tots els públics. La festa tindrà lloc entre el 20 i el 23 de juny i, com és habitual, no hi faltaran esdeveniments que ja s'han convertit en tota una tradició a la parròquia com ara l'Encamp de Gresca, a càrrec de l'Esbart Sant Romà, el FesTAPA o el seguit d'actuacions musicals, que enguany faran un recorregut des dels anys 70 fins a l'actualitat amb noms més que reconeguts. A més, en aquesta edició, i coincidint amb el fet que Encamp és la parròquia que enguany recull la flama del Canigó, es recuperen els fallaires gràcies a l'empenta dels joves.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut encampadà, Joan Sans, ha explicat que la festa del poble és l'esdeveniment que dona el tret de sortida a l'estiu i a tota l'activitat festiva i cultural de la parròquia, una cita que novament ha comptat amb el suport dels joves que formen part de la comissió de festes. Així, ha posat en relleu que en aquesta edició s'ha dissenyat "un programa molt interessant" obert al públic de totes les edats que es desenvoluparà en gran part al renovat parc de l'Ossa, un "punt de referència" a la parròquia que combinarà els esdeveniments amb l'aparcament del Prat de l'Areny i altres espais del poble. Així mateix, ha incidit en la importància de recuperar els fallaires després de 7 anys, els quals faran un recorregut pels carrers de la parròquia el dilluns dia 23 a la nit.
La programació marca que la festa s'iniciarà el divendres 20 de juny a la tarda amb activitats esportives, una cercavila i un sopar posterior a la sala de festes del centre esportiu. De cara a dissabte, es continuaran oferint activitats esportives i per als més petits com ara inflables i jocs tradicionals de gran format al parc de l'Ossa durant tot el dia. Les propostes més destacades seran la representació de l'Encamp de Gresca (12.30 hores a la plaça dels Arínsols), que anirà acompanyada d'una vermutada popular i un taller d'iniciació al swing que es desenvoluparan a la mateixa plaça. A més, i com a novetat, enguany se substitueix el sopar de gala per una arrossada popular de lliure accés (14 hores).
De cara a la tarda, tindrà lloc la ja tradicional competició interparroquial (15.30 hores) a l'aparcament del Prat Gran, on es comptarà amb uns 120 participants que es distribuiran entre 10 i 12 equips. Fins a la nit, s'oferiran espectacles infantils i propostes de música en directe com les tradicionals havaneres. A partir de les 20 hores hi haurà el sopar de l'interparroquial a la sala de festes.
'Crash car' a Prada de Moles
L'esdeveniment més destacat de diumenge serà el 'Crash car' (16 hores a l'aparcament de Prada de Moles), una activitat que des de la comissió de festes asseguren que continua tenint molta acceptació entre els joves malgrat la dificultat per adquirir vehicles. De fet, segons ha comentat un dels membres de la comissió, l'any passat es va registrar rècord de participació i s'espera que en aquesta edició la tendència continuï a l'alça. Cap a les 18 hores tindrà lloc el FesTAPA a l'aparcament del Prat Gran, que enguany canvia de dia i manté l'elevada participació dels restauradors de la parròquia.
El programa de dilluns s'obrirà amb un concurs de botifarra a l'espai de la gent gran del Complex esportiu (10 hores) i continuaran les activitats per a tots els públics. A les 12 hores hi haurà la recepció de la flama del Canigó a la plaça dels Arínsols, i el retorn dels fallaires d'Encamp, que faran un recorregut pel poble a partir de les 22 hores amb sortida des de l'aparcament Prat de l'Areny. La festa es clourà amb l'encesa de la foguera de Sant Joan (22.30 hores) i, posteriorment, un espectacle de drons (23 hores) que substituirà el tradicional castell de focs d'artifici.
Les actuacions musicals es desenvoluparan a l'aparcament del Prat Gran, amb un ampli ventall d'opcions per a tots els gustos amb grups que interpretaran peces reconegudes dels anys 70, 80 i 90, passant pels grans èxits de l'electrònica i fins a arribar a la música actual catalana. El concert de divendres anirà a càrrec del grup Italobrothers (00.00 hores), que deixarà pas a dues sessions dels DJ Danny BPM (1 hores) i el DJ resident Kurt Heisz (3 hores).
Dissabte a la nit hi haurà "un dels tributs més importants a nivell mundial" amb l'actuació de God Save The Queen (23 hores), una formació que retrà homenatge a la històrica banda Queen; més el concert del grup de versions Da igual Star Ways Vol II (01.30 hores) i de Dj Toni Peret (3 hores). De cara a diumenge, l'actuació principal serà la del reconegut grup català Figa Flawas (23.30 hores), que donarà pas a Dj Moncho (1 hores) i Dj Mon (3 hores).