Andorra la Vella
La dinamització econòmica centra la tercera sessió del POUP
El taller deliberatiu ha reunit els representants d'entitats, col·lectius i col·legis que conformen l'òrgan participatiu
La tercera sessió del taller deliberatiu del Pla d'Ordenació i Urbanisme d'Andorra la Vella (POUP) s'ha centrat en la dinamització econòmica. La trobada ha tingut lloc aquest dijous a la tarda a la sala Consòrcia del Centre de Congressos, amb l'assistència de representants d'entitats, col·lectius i col·legis que conformen l'òrgan participatiu. Durant la reunió s'han abordat qüestions com el desenvolupament econòmic de la parròquia, el model comercial, el turisme i les àrees amb potencial de creixement, segons informa el comú.
La sessió ha permès analitzar diversos aspectes relacionats amb la concentració de l'activitat comercial i de restauració al centre de la capital, així com debatre sobre la manca d'eixos comercials consolidats fora del nucli urbà. Un altra dels punts tractats ha estat el creixement de l'activitat turística i els reptes que planteja aquest model.