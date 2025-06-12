Encamp
El Consell de Joves vota per la creació d'una aplicació mòbil juvenil
L'objectiu és que sigui una eina útil perquè el col·lectiu estigui informat i connectat amb la parròquia
El Consell de Joves d'Encamp ha escollit com a proposta guanyadora, amb nou vots a favor, la creació d'una aplicació mòbil juvenil. L'objectiu d'aquesta eina és que el col·lectiu estigui informat i connectat amb la parròquia. El cònsol menor, Xavier Fernández, ha valorat la possibilitat d'implementar una aplicació a mida, amb un cost de 20.000 euros. "També s'ha valorat l'opció d'adaptar una aplicació de mercat, que és més econòmica, però que tècnicament té més limitacions", ha assenyalat.
Entre les funcionalitats hi destaquen un calendari d'activitats amb informació actualitzada sobre concerts, tallers, actes esportius i culturals; un sistema de participació directa en decisions relacionades amb l'oci i la cultura; un mapa interactiu amb localitzacions útils com sales d'estudi; entre d'altres.
Altres propostes
S'han debatut altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat, la mobilitat i la participació juvenil: Un espai juvenil autogestionat per joves; un sistema de reciclatge porta a porta; un camí segur i sostenible cap a l’escola.