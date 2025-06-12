CANILLO
El càmping Pla acull un festival de cuina internacional
L’esdeveniment gastronòmic se celebrarà del 20 al 22 de juny
El comú, en col·laboració amb Regaderafoodie, presenta l’International Foodie Fest, un esdeveniment gastronòmic inèdit que tindrà lloc del 20 al 22 de juny a l’antic càmping Pla, que inclou també activitats musicals, tallers i activitats infantils. “Amb l’International Foodie Fest volem que Canillo sigui un punt de trobada entre cultures, en què el menjar serveixi com a llenguatge universal per connectar persones”, va afirmar el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella.
Aquest certamen vol esdevenir un referent a Andorra com a espai de trobada intercultural a través del menjar, convidant la ciutadania i visitants a fer una volta pel món gastronòmic sense sortir del país. Amb entrada gratuïta, el festival oferirà una experiència única per a tota la família, amb tapes salades i dolces i begudes tradicionals de diversos països, servides per restaurants seleccionats del territori. Cada establiment representarà una sola cultura culinària, fet que “garantirà l’autenticitat i la diversitat”.
Els restaurants participants no hauran de pagar cap quota per tenir estand i es quedaran el 100% de la facturació. Només hauran d’oferir una tapa salada, una tapa dolça autèntica del seu país i una beguda tradicional opcional. Els preus seran unificats (quatre euros per tapa, dos per beguda).