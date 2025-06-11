BOPA
Sant Julià destina més de 300.000 euros en millores de la xarxa d'aigua
Els treballs previstos inclouen un nou tram de xarxa pluvial a la carretera de la Peguera, a Aixirivall
El comú de Sant Julià destina més de 300.000 euros a millorar la xarxa d'aigua potable i pluvial de la parròquia. Així es fa públic aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), amb diversos edictes pels quals es convoquen diferents concursos. Els treballs previstos inclouen la realització d'un nou tram de xarxa d'aigua potable i pluvial a la carretera de la Peguera, a Aixirivall. El comú també substituirà diverses reixes de captació d'aigua que s'havien malmès a la urbanització Pont de les Extremes, Bixessarri i Certers. També està prevista la incorporació de nous aparells de control de qualitat de l'aigua potable que permetran optimitzar els processos de potabilització i garantir una vigilància constant del servei, apunta el comú.
El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha destacat que "aquestes actuacions formen part del compromís del comú per garantir una gestió eficient i moderna de l'aigua, un recurs essencial que cal protegir i optimitzar". Cairat ha afegit que "continuem invertint en el manteniment i la millora dels serveis bàsics per assegurar la qualitat de vida de tots els ciutadans de la parròquia".