ANDORRA LA VELLA
Obertes les inscripcions per tenir estand a la Fira d’associacions
La 14a Fira d’associacions tindrà lloc del 24 al 26 d’octubre en el marc de la quaranta-sisena Fira d’Andorra la Vella i les entitats interessades a disposar d’un espai poden fer el registre fins a l’11 de setembre vinent.
Les entitats interessades a disposar d’un dels 37 estands d’exposició disposen, per tant, de tres mesos per fer la sol·licitud al comú de la capital. Hi poden optar les entitats que formin part del registre comunal d’associacions d’Andorra la Vella i tinguin les seves dades actualitzades, les entitats en procés d’inscripció al registre comunal d’associacions d’Andorra la Vella i els centres escolars del país, segons va puntualitzar ahir el comú en un comunicat.
El formulari d’inscripció i tota la informació necessària per fer la sol·licitud per ser present a la Fira d’associacions està disponible al següent enllaç: https://www.turismeandorralavella.com/fira-dandorra-lavella.