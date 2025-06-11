Col·laboració
L'Institut de les Dones donarà suport en projectes de perspectiva de gènere de la Massana
Les activitats que s'organitzin des del Punt 400 o des de les comissions de festes seran objecte de l'acord amb el comú
El comú de la Massana i l'Institut Andorrà de les Dones han iniciat una col·laboració perquè l'Institut ajudi en diferents projectes que requereixen una especial cura pel que fa a la perspectiva de gènere. Entre aquests destaquen les activitats que s'organitzin des del Punt 400 o des de les comissions de festes. L'acord s'ha tancat en la primera visita de la secretaria general de l'Institut de les Dones, Judith Pallarès, al comú.