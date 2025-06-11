Cultura
L'Andart acollirà 80 artistes de 20 països diferents
La sisena biennal se celebrarà del 19 de setembre al 14 d'octubre
L'ANDART25, la sisena Biennal Internacional d'Andorra ha seleccionat una vuitantena d'artistes de 20 països diferents. Enguany Liechtenstein és el país convidat. L'edició se celebrarà del 19 de setembre al 14 de novembre a Sant Julià de Lòria, amb l'Hotel Pol com a epicentre. El comitè artístic de l'ANDART25, ha escollit entre més de 220 projectes. El lema d'aquest any és "Pausa per Continuar", marcant un quart de segle des de l'inici del nou mil·lenni. El context, apunta el festival, convida a reflexionar a una pausa crítica sobre els canvis que han marcat les darreres dues dècades i mitja a escala global i també a Andorra.