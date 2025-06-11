Celebració
La festa del poble d'Andorra la Vella tindrà com a punt neuràlgic el parc Central
La celebració tindrà lloc el 24 de juny amb noves activitats com els inflables extrem, per a joves majors de 12 anys
Les obres a la plaça del Poble i la plaça Vinyes han obligat el comú d'Andorra la Vella a buscar punts alternatius on celebrar la festa del poble, que tindrà lloc el 24 de juny. Així, aquest any el "punt neuràlgic" de la celebració serà el parc Central. Segons ha valorat la cònsol menor, Olalla Losada, és "un lloc que ens ajuda a fer festa per a tothom, que sigui oberta, per compartir". Als actes ja tradicionals com l'arrossada popular, on està previst que es serveixin entre 1.100 i 1.200 racions, s'hi afegeixen de nous com els inflables extrem, pensat per als joves a partir de dotze anys. I és que segons ha remarcat Losada, es vol que la festa sigui "per a tothom" i s'havia vist que potser els joves era el col·lectiu que quedava una mica "més despenjat" i, per tant, s'ha organitzat aquest acte pesant en ells.
La festa arrencarà el dia abans amb una "festivitat que posa en valor la feina i la dedicació dels fallaires", la cremada de les falles, una data "molt important per a ells i per a la parròquia", segons ha reivindicat la cònsol menor que ha subratllat que es tracta d'una tradició "arrelada i carregada de simbolisme". A més, al desembre farà deu anys que la Unesco va reconèixer la festa com a patrimoni mundial i l'any que ve els fallaires celebraran 40 anys.
Així, els actes festius arrencaran el 23 de juny amb la recollida de la flama a les 19 hores a la Casa de la Vall. A les 22.30 hores hi haurà la cremada de la falla tradicional, la que es fa amb l'escorça de beç al barri del Puial, tal com ha detallat el cap d'àrea de Cultura, Jan Cartes. A les 23 hores es farà la cremada de falles des del barri del Puial i fins a la plaça Guillemó, passant pel barri antic i a les dotze de la nit s'encendrà la foguera, i tot seguit es farà el ball de bruixes amb l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella. Per cloure la festa, el grup de folk Fenya rai! i repartiment de coca i moscatell.
L'endemà hi haurà una classe d'aquagim als Serradells, on també hi haurà, entre les 11 i les 19 hores, entrada a preu reduït a la piscina exterior. Els més petits podran gaudir de tallers infantils al parc Central. A les 11.30 hores hi haurà la missa solemne a Sant Esteve i a les 12.30 hores l'activitat es torna a desplaçar al parc Central amb l'actuació del grup de folk, rumba i cúmbia La Troup. Tot seguit, a les 13.30 hores l'arrosada popular, que segons Losada repeteix el format "popular", ja que va "agradar molt". Els tiquets ja es troben a la venda a un preu de dos euros i inclou postres i begudes i a més es regalarà un barret. A les 18.30 hi haurà les sardanes a la plaça de la Rotonda, un punt que es creu que pot servir per "obrir-les a tothom" més enllà de la gent de la parròquia. El concert del grup de versions Les que Faltaband, a les 22 hores, servirà per "arrodonir la festa" que es vol que sigui "oberta, que tothom s'hi senti representat". A banda de Cultura, ha remarcat Cartes, altres departaments del comú, com Esports, Joventut i Social han estat implicats en l'elaboració del programa. Les dues festes tenen un pressupost de 35.000 euros, una xifra similar a la d'anys anterior.