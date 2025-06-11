Consell d'Infants
Els escolars demanen cendrers als carrers d'Escaldes
El comú tirarà endavant totes les propostes presentades pels alumnes de la parròquia
El comú d'Escaldes ha acceptat implementar totes les propostes plantejades pels escolars de la parròquia en el marc del consell d'infants que s'ha celebrat aquest matí. Una de les peticions és la instal·lació de cendrers a les papereres per reduir les burilles al carrer i la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d'Infància, Maria Carriço, han anunciat que es tirarà endavant la demanda dels alumnes de l'escola Sagrada Família i es col·locaran una trentena de cendrers i se'n demanaran més per posar-los a la resta de papereres. Els infants han destacat que així es "millorarà l'estat dels carrers de la parròquia, sempre i quan la gent sigui cívica", segons recull el comunicat. Els alumnes han demanat a més que s'instal·lin cartells al voltant del centre educatiu per recordar que és un espai lliure de fum, i el comú traslladarà la petició al Govern que té la responsabilitat de les escoles.
Els estudiants de l'escola francesa han proposat fer un mercat solidari en benefici d'Unicef el 14 de març, i el comú buscarà un dia alternatiu al dia de la Constitució per organitzar-lo. Aquests petits consellers han sol·licitat a més la instal·lació de fonts inclusives als parcs i places de la parròquia, perquè n'hi hagi de diferents mides per a nens o persones amb cadira de rodes, adults i gossos. El comú ha explicat que estudiarà els preus de les fonts i la disponibilitat pressupostària per col·locar-ne alguna al Prat del Roure.
La proposta dels alumnes de l'escola andorrana ha estat que es repintin les petjades dels camins escolars, perquè s'han desgastat, i perquè cada centre tingui un color diferent. La corporació ha indicat que tiraran endavant la petició.