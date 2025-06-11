Patrimoni
El Dodge Fargo s'exposarà diumenge a Escaldes
El vehicle estarà instal·lat a la plaça de l'Església per la festa de la parròquia
El Dodge Fargo estarà exposat a la plaça de l'Església d'Escaldes diumenge vinent amb motiu de la Festa de la Parròquia. El comú informa que el vehicle, que està considerat l'autocar més antic del país, s'instal·larà a la via pública perquè els ciutadans puguin captar imatges i veure com evoluciona la restauració que s'està fent pel compromís entre l'associació Velles Cases Andorranes, el comú i el Govern.
L'autocar té ja un aspecte renovat amb el seu color blau marí fosc i amb els vidres originals, i està pendent de la col·locació del motor que permetrà que es pugui desplaçar i fer la ruta prevista per totes les parròquies. El Dodge Fargo es va exposar per primera vegada per la Festa de la Parròquia escaldenca el 2023 i va ser inscrit en l'inventari general del patrimoni cultural. El vehicle es va fabricar al Canadà el 1945 i va estar fora de servei durant 45 anys, i "simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra, l'arribada del turisme, la pràctica de l'esquí i el trànsit de mercaderies i persones", destaca el comú.
