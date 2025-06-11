Solidaritat
El Consell d'Infants d'Ordino entrega un xec de 600 euros a Unicef pels nens més vulnerables
Els alumnes també recolliran material que anirà destinat a una escola de baixos recursos al Bhutan
Les escoles andorrana i francesa d'Ordino han fet entrega d'un xec per valor de 600 euros a Unicef per la venda de clauers solidaris durant la II Bicicletada popular, que va tenir lloc el passat 6 de juny. L'entrega s'ha realitzat aquest dimecres al matí durant el Consell d'Infants d'Ordino i el xec s'utilitzarà per ajudar als nens més desafavorits.
De fet, aquesta és una de les accions que es van proposar al mes de setembre en la sessió del consell inaugural del curs i que s'ha pogut complir durant l'any. "Són propostes molt interessants que marquen aquest canvi de paradigma en la població" ha valorat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma. En relació amb aquesta proposta, també es realitzarà una recollida de material a les escoles durant la darrera setmana de juny on la recaptació anirà cap a una escola de baixos recursos al Bhutan, tasca en què ajudarà i col·laborarà, novament, Unicef.
"Són propostes de millora de la parròquia, millora del medi ambient i amb un vessant social d'ajuda" ha explicat Coma. Les propostes del setembre s'han implementat durant el curs escolar, tot i que algunes encara no s'han pogut fer per logística o manca de recursos, però continuen estant sobre la taula. En concret, a banda de les recaptacions de material o la venda de clauers, també s'ha complit la II Bicicletada popular que, després de l'èxit de l'any passat, es va poder fer el circuit per aportar seguretat i difondre l'ús d'un mitjà de transport segur i saludable. A més, també es van impartir cursos de mecànica on es va ensenyar com canviar una roda, entre altres. L'esdeveniment va comptar amb l'ajuda de la Federació Andorrana de Ciclisme. Per part de les propostes de l'escola andorrana, l'única que s'ha pogut fer ha estat les brigades de neteja en zones properes al centre escolar, encara que només s'ha pogut donar un cop per classe a causa de la manca de temps. Pel que fa a la proposta d'organitzar un espai de mostra cultural perquè els infants puguin demostrar els seus talents, s'ha revelat que no s'ha executat per manca de participants i lloc, i que es va haver de canviar per les visites a la casa pairal, activitat proposada des de l'any passat. En les visites, es va poder compartir històries dels seus temps, jugar a jocs de taula o explicar endevinalles o acudits. Finalment, també es va poder realitzar la instal·lació de la màquina de compostatge a l'escola andorrana amb l'ajuda del comú d'Ordino i Andorra Sostenible.
Totes han estat accions molt ben valorades des de la corporació comunal, on s'ha destacat la motivació i visió dels més joves en els aspectes quotidians de la població. "La màquina de compostatge us ha ajudat a aprendre sobre els residus i els padrins l'altre dia em van dir que estaven molt contents de les visites" ha revelat durant la sessió la cònsol major d'Ordino. Així mateix, les propostes que encara no s'han posat en marxa, com ara la creació del punt infantil o la millora de la neteja dels carrers, estan en un període de desenvolupament.
Si bé el punt infantil no seria diari, la consellera de Cultura, Joventut i Educació d'Ordino, Mònica Armengol, ha revelat que, segurament, es farà en una sala de la casa del quart de la Cortinada que actualment s'està adequant. "No és un punt cèntric, però com ja estem mirant de poder fer que L6 arribi fins a la cortinada, estem segurs que podreu gaudir d'aquest espai que serà còmode perquè pugueu jugar" ha destacat Coma. La previsió és que es pugui obrir al setembre, amb joguines i jocs que els mateixos infants han proposat de recollir i cedir a l'espai (també com a decoració), per poder passar les tardes amb els amics, llegint, jugant o, inclús, fent els deures.
En relació amb la neteja dels carrers, tant Coma com el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, han confirmat que a la parròquia hi ha un problema amb la recollida de les tifes de gos que s'està intentant solucionar. "No podem posar punts de recollida o bosses cada cinc metres. Però estem mirant de fer alguna acció perquè les bosses puguin tenir-les els propietaris d'animals domèstics i de conscienciar als ciutadans" ha destacat Betriu. Altrament, també s'ha revelat que es construirà un camp per a mascotes a Sornàs perquè els animals puguin gaudir i jugar, sempre amb normes, com a tall d'exemple, que els gossos de races perilloses hagin de dur morrió o que els propietaris hagin d'estar pendents de la seva mascota. Com a projecte a llarg termini, també es vol estudiar poder fer un centre d'entrenament per a gossos professionals de la policia o banders.
Finalment, els alumnes han manifestat la seva voluntat de voler ampliar els horaris dels busos, una proposta que també es va fer en el Consell dels Joves i que el comú ordinenc ja treballa amb el Govern, i l'adequació de les instal·lacions de certs camps de futbol, on el departament de Manteniment haurà d'estudiar les necessitats i, en cas del camp de la Federació Andorrana de Futbol, s'haurà de valorar les necessitats i costos.