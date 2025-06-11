ENCAMP
El comú reprèn les activitats d’estiu per a la gent gran
El comú posa en marxa el programa d’activitats d’estiu adreçat a la gent gran de la parròquia. L’objectiu és oferir activitats d’oci que fomentin un envelliment actiu, la socialització i el benestar personal del col·lectiu.
El programa, que s’iniciarà el 30 de juny i es durà a terme fins a final d’agost, inclou caminades per la natura, tallers i sortides, entre altres. En aquest sentit, s’ofereixen classes de taitxí els dilluns i dimecres; excursions i visites cada dimarts i dijous (a llocs com ara la Sagrada Família de Barcelona, el Parc de la Prehistòria o el Jardí Botànic de Sorteny), i jocs de memòria per iniciar la setmana i altres tallers relacionats amb la tecnologia com, per exemple, aprendre a fer videotrucades o enviar fotos per WhatsApp.
Les activitats tenen un preu simbòlic d’un euro, a excepció de les sortides de dia complet, que tenen un preu específic indicat al programa. Les persones interessades poden inscriure’s a la Valireta (departament d’Afers Socials i Gent Gran).