Cultura
Canillo acollirà un festival gastronòmic multicultural d'Andorra
Els restaurants participants no hauran de pagar cap quota per tenir stand
El comú de Canillo ha presentat avui l'International Foodie Fest, un esdeveniment gastronòmic multicultural que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de juny a l'antic càmping pla. L'horari serà de tot el dia el cap de setmana, i només a la tarda el divendres. "Amb l'International Foodie Fest volem que Canillo sigui un punt de trobada entre cultures, on el menjar serveixi com a llenguatge universal per connectar persones. És molt més que un festival: és una invitació a viatjar pel món sense sortir del país, descobrint sabors únics i autèntics", segons les paraules del conseller de Promoció Turística i Comercial del comú de Canillo, Àlex Kinchella.
Els restaurants participants no hauran de pagar cap quota per tenir stand i es quedaran el 100% de la facturació, explica el comú, tot apuntant que només hauran d'oferir una tapa salada i una dolça autèntica del seu país, i, si volen, una beguda tradicional. Els preus de les tapes serà de 4 euros i els de la beguda 2. El comú també exposa que per garantir una oferta culinària diferenciadora, l'organització "no acceptarà" plats genèrics o fast food.