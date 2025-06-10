ESCALDES-ENGORDANY
Raquel Lúa i Àuria Franch, caps de cartell del Colors de Música
Les joves artistes musicals Raquel Lúa i Àuria Franch seran les caps de cartell del Colors de Música d’Escaldes. El programa, que comença al juliol i s’allarga fins a l’agost, reunirà a la parròquia disciplines com la música, la dansa, l’art i la història, amb la voluntat d’apropar la cultura tant a la ciutadania com als visitants durant l’estiu. Lúa presentarà el seu darrer treball, Peinar raíces, el 6 d’agost a les set de la tarda, mentre que Franch, amb el projecte Com sonaria en català..?, ho farà el 13 d’agost també a les set de la tarda. Ambdós concerts tindran lloc a la plaça Coprínceps.