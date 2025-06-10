ENCAMP
Ple a Sant Romà de Vila per la celebració de l’aplec tradicional
Fernàndez destaca la participació en la festa “després d’un cap de setmana frenètic”
Com cada any ahir al matí, dilluns de Pentecosta, l’església de Sant Romà de Vila va acollir l’aplec tradicional del nucli encampadà. Una cinquantena de persones van omplir el temple en una celebració a la qual també van assistir representants comunals i del Govern. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, va destacar la participació ciutadana en la festa “després d’un cap de setmana frenètic” d’activitats esportives a la parròquia, fent referència a l’Spartan Race. Després de la missa, es van ballar sardanes i es va repartir coca de recapte i vermut per a tothom. “Estem contents perquè la gent respon a la convocatòria. Avui toca celebrar un dia de germanor”, va afirmar el mandatari.
“Estem contents perquè la gent respon a la convocatòria”
Construcció
Preguntat pels periodistes sobre la proposta de la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, d’incloure a la llei i estendre arreu del país el model de quotes a la construcció, Fernàndez va assenyalar que la darrera revisió del pla d’urbanisme, la del 2019, ja va reduir l’edificabilitat màxima permesa, situació que fa possible contenir la massificació urbanística a la parròquia. El cònsol va afirmar, en aquest sentit, que la construcció ha crescut a Encamp, però “en cap cas d’una manera alarmant”.
Finalment, i pel que fa a la petició del síndic general que el sometent sigui present en el jurament de la Carta Magna per part del nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, el pròxim 26 de juny, Fernàndez va afirmar que el comú respondrà a la petició del Consell General i celebrarà el dia “com pertoca”. El cònsol va remarcar que en moments com aquests cal “tenir clar d’on venim” i “conservar tradicions”, com ara l’activació del sometent per rebre el Copríncep.