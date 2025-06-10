Andorra la Vella

Obertes les inscripcions per participar en la 14a Fira d'Associacions d'Andorra la Vella

El mercat se celebrarà del 24 al 26 d'octubre

Una edició anterior de la Fira d'Associacions d'Andorra la Vella

Una edició anterior de la Fira d'Associacions d'Andorra la VellaComú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha obert avui les inscripcions per participar en la 14a Fira d'Associacions de la parròquia, que se celebrarà del 24 al 26 d'octubre al Parc Central. Les entitats interessades a disposar d'un dels 37 estands d'exposició poden formalitzar el registre fins a l'11 de setembre. 

Hi poden optar les entitats que formin part del Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i tinguin les seves dades actualitzades, les entitats en procés d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i els centres escolars del país.

tracking