Andorra la Vella
Obertes les inscripcions per participar en la 14a Fira d'Associacions d'Andorra la Vella
El mercat se celebrarà del 24 al 26 d'octubre
El comú d'Andorra la Vella ha obert avui les inscripcions per participar en la 14a Fira d'Associacions de la parròquia, que se celebrarà del 24 al 26 d'octubre al Parc Central. Les entitats interessades a disposar d'un dels 37 estands d'exposició poden formalitzar el registre fins a l'11 de setembre.
Hi poden optar les entitats que formin part del Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i tinguin les seves dades actualitzades, les entitats en procés d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i els centres escolars del país.