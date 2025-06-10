SANT JULIÀ DE LÒRIA
Obert l’accés a la zona de Claror només per als vehicles andorrans
El comú de Sant Julià de Lòria va anunciar ahir que avui comença el període de control dels accessos rodats a les zones de Claror, camp Ramonet, Port Negre i coll de Finestres. L’obertura s’ha retardat unes setmanes a causa de la presència de neu a la zona.
L’accés als espais protegits queda prohibit als vehicles motoritzats i rodats amb matrícula estrangera i als llogats en cas que no disposin d’una autorització expressa del comú, tal com preveu l’ordinació reguladora aprovada el juny de l’any passat.
Durant el 2024 el comú va autoritzar l’accés a 815 vehicles, xifra que representa menys de la meitat dels vehicles que hi van accedir el 2023, 1.846. Per tant, aquesta ordinació “ha permès reduir considerablement la massificació, el nombre de vehicles a la zona i, al mateix temps, s’ha assolit un millor control” del trànsit de vehicles, va remarcar la corporació en un comunicat.
Fins al desembre
L’accés estarà obert fins al 6 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, per poder circular per les zones establertes és necessari disposar d’un carnet específic, que té un preu de 35 euros per persona. Per tramitar-lo, cal adreçar-se al servei de tràmits del comú a partir del 10 de juny, de dilluns a divendres i de vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda, o bé omplir la sol·licitud, que es pot descarregar de la web del comú.
Pel que fa a les persones que no disposen del carnet, hauran d’abonar un total de 26 euros per vehicle al dia. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits, a l’oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o bé a la caseta situada a la barrera d’accés, on hi haurà un guàrdia que controlarà el pas.
La vulneració de les prescripcions de l’ordinació reguladora té la consideració d’infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 euros. Durant el 2024 se’n van imposar un total de deu per incompliment de la normativa comunal.
Enduriment
Fins l’agost del 2020 Sant Julià no disposava d’una regulació comunal de l’accés rodat als espais naturals de la parròquia. L’ordinació ja incloïa un apartat específic per als sectors de Claror, camp Ramonet, Port Negre i coll de Finestres, amb limitacions temporals –de mitjan maig a principi de desembre– i en funció del tipus de vehicle –només vehicles de més de dues rodes. La normativa s’ha endurit des d’aleshores. Al final del 2022 va aprovar-se una taxa de 25 euros per persona i dia per accedir a aquestes zones, i el maig del 2023 s’hi van començar a fer controls. L’estiu de l’any passat el comú, ja amb Cerni Cairat al capdavant, va prohibir-hi l’accés als vehicles estrangers.
Les normes
- PROHIBIT ALS VEHICLES ESTRANGERS. L’accés als espais protegits queda prohibit als vehicles motoritzats i rodats amb matrícula estrangera i als llogats en cas que no disposin d’autorització.
- MENYS AUTORITZACIONS QUE EL 2023. El 2024 el comú va autoritzar l’accés a les zones protegides a 815 vehicles, xifra que representa menys de la meitat dels que hi van accedir el 2023.
- DEU SANCIONS PER INFRACCIONS DE LES NORMES.
- El 2024 el comú va imposar un total de deu sancions per incompliment de la normativa comunal d’accés a les zones protegides.