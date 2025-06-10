ESCALDES-ENGORDANY
La línia d’Engolasters recull més de 7.000 usuaris entre setmana
El comú ha ampliat aquest any el servei del bus parroquial, l’EE Bus, amb tres línies regulars que se sumen al bus a la demanda. El servei a la demanda per a persones amb mobilitat reduïda o per causes justificades va conservar-se i van incorporar-se nous recorreguts. Des del mes de gener funciona una línia regular a Engolasters, una als Vilars i una a Sant Jaume, a què cal afegir el bus a la demanda. Segons les dades registrades el primer trimestre de l’any, és la d’Engolasters la que ha tingut un major volum d’usuaris, amb 7.498 persones recollides entre setmana. En segon lloc, es troba la línia dels Vilars, que ha registrat entre el gener i el març 4.329 recollides entre setmana. La de Sant Jaume n’ha tingut 2.119. Quant al bus a la demanda, ha sumat 658 viatges completats.