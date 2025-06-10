Finances
Canillo redueix el deute a zero
El comú encara diposarà d'un coixí de déu milions després de l'operació
El comú de Canillo tindrà endeutament zero ben aviat. En la sessió de consell sabut de Cinquagesma, celebrat avui al migdia, s'ha aprovat cancel·lar el deute de la corporació amb les entitats bancàries, de 5,5 milions. Ho permet la bona situació de la tresoreria, amb 15,5 milions acumulats de romanent. Després d'aquesta operació, el comú encara disposarà d'un coixí de 10 milions per finançar projectes d'envergadura com el telefèric del pont tibetà i la remodelació del centre de Canillo.
A més, la corporació s'estalviarà uns 300.000 en interessos anuals. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha afirmat que avui és "un dia històric" per al comú, i ha recordat que l'endeutament comunal a finals dels anys 90 del segle passat va arribar a multiplicar per quatre la mitjana d'ingressos.
La sessió comunal ha tirat endavant dos enderrocs de construccions a Incles "per preservar un dels entorns naturals més emblemàtics del país". Es tracta de dues estructures privades que desapareixeran amb els treballs adjudicats a l'empresa Comesa per 89.443 euros, i a Unitas, en el segon cas que costarà 147.575,27, segons informa el comú.