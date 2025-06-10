Feminisme
Canillo homenatja a les primeres dones que van exercir el dret a vot a la parròquia
El comú les ha obsequiat amb una aquarel·la de l'artista Vicky Ticó, feta expressament per l'ocasió
Canillo ha homenatjat aquesta tarda a les primeres dones que van exercir el dret a vot a la parròquia. Denisa Font Torres, Carmen Bermon Rua, Maria Marquet Mandicó, Maria Dolors Puig Vall i Odeta Puigcernal Riba van ser les primeres veïnes de Canillo que, gràcies a l'ampliació del dret a vot a les dones andorranes l'any 1970, van participar activament en els processos democràtics del país. L'acte, celebrat a l'espai Galobardes, on romandrà instal·lada l'exposició "Les sufragistes andorranes" fins al 9 de juliol, també ha servit per recordar les primeres dones electes. Assumpció Rossell (Susi), va ser la primera dona cònsol menor de Canillo, entre el 1988 i 1991, mentre que Bibiana Rossa, es va convertir en la primera cònsol major entre els anys 1996 i 1999. A totes elles se les ha obsequiat amb una aquarel·la de l'artista Vicky Ticó, feta expressament per l'ocasió, i que representa una dona votant per primera vegada i un facsímil del decret del Consell General reconeixent el dret de vot de l'any 1970.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, s'ha mostrat "satisfet d’aquest ambient de gratitud i orgull col·lectiu per aquestes dones que han deixat empremta en la història canillenca, la importància de mantenir viva la memòria històrica de les dones que van obrir camí en un moment en què la presència femenina en la vida pública encara era molt reduïda".