CANILLO
Ajuts de fins a 125 euros per metre lineal per restaurar murs de pedra seca
El comú de Canillo ha acordat subvencionar la restauració de murs de pedra seca per preservar el patrimoni cultural i paisatgístic. Les ajudes van des dels 60 euros per metre lineal per als murs a una cara que no limiten amb terreny comunal o cursos d’aigua, fins als 125 euros per metre de murs a doble cara que limiten amb terreny comunal o cursos d’aigua. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de juliol. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha explicat que amb aquesta línia d’ajuts es vol “incentivar els propietaris a mantenir i restaurar aquests elements tan característics del nostre territori”.