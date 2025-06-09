REPORTATGE
Terrasses ‘in black’
Els restaurants de la part alta del passeig del riu de la capital disposen de mig any per adequar els espais exteriors de l’establiment a la nova normativa comunal.
A partir de l’1 de gener de l’any vinent, tots els parasols i elements de tela de les terrasses situades a la part alta del passeig del riu d’Andorra la Vella hauran de ser negres. Aquest és un dels canvis previstos en el reglament que ordena les terrasses en el tram comprès entre la rotonda de la Dama de Gel i el pont de París, i que el comú va aprovar a la primavera en sessió de consell. El text, consensuat amb els restauradors, neix de la voluntat d’impulsar la zona i fer-la més atractiva, dinàmica i funcional, tant per als vianants com per als establiments locals. El comú està convençut que aquesta acció afavorirà la dinamització i contribuirà a consolidar aquest tram del passeig com un espai de trobada.
A part de complir les disposicions contingudes en l’ordinació reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d’hostaleria, aprovada el novembre de l’any passat, els restauradors del passeig del hauran de tenir en compte altres normes addicionals. Entre altres aspectes, el reglament estableix que “totes les cadires i les taules que pertanyin a un mateix establiment han de ser del mateix material, disseny i color, i han de disposar de tacs de goma per evitar els sorolls causats per la fricció amb el paviment”. A més, “les cadires poden disposar de coixins, cas en el qual el teixit ha de ser del mateix color que el teixit dels para-sols”. És a dir, també hauran de ser negres.
A més, les terrasses “s’han de situar a tocar de la façana de l’establiment o a tocar de la barana del passeig del riu” i hauran de deixar “un mínim 1,5 metres totalment lliures reservats al pas de vianants”. El mobiliari haurà de respectar “els arbres, els escocells, els enjardinaments, i en general, el mobiliari urbà instal·lat, especialment els elements artístics i culturals”.
Harmonització
El departament de Comerç del comú va ser l’encarregat de posar-se en contacte amb els restauradors, escoltar-ne les inquietuds i fer-los una proposta consensuada per embellir l’entorn del passeig. Per potenciar-lo i fer-lo més atractiu per als vianants, tots van coincidir que cal unificar i harmonitzar les terrasses.
Tot i que els restauradors estan generalment d’acord amb les disposicions del reglament, alguns van reclamar a la corporació que també hi posi de la seva part en la transformació d’aquest tram de passeig. El responsable del restaurant Barra Mar’s Gastrobar, per exemple, va reclamar al comú que faci millores en la il·luminació i l’enjardinament de la zona. No calen grans inversions. Només amb “unes llumetes ben col·locades”, va afegir, ja n’hi hauria prou per atraure més visitants i residents i animar-los a descobrir les propostes gastronòmiques dels diferents restaurants del passeig.
Claus
- ELS ELEMENTS DE TELA, DE COLOR NEGRE. Els parasols i tots els elements de tela de les terrasses situades entre la Dama de Gel i el pont de París hauran de ser de color negre.
- SIS MESOS DE TERMINI PER FER ELS CANVIS. Els restauradors de la zona disposen de sis mesos per fer els canvis en les terrasses previstos en el reglament comunal aprovat aquesta primavera.
- MÉS IMPLICACIÓ DEL COMÚ EN LES MILLORES. Alguns restauradors també reclamen que el comú faci petites millores a la zona –com ara col·locar-hi unes llumetes– per fer-la més atractiva.