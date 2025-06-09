Escaldes-Engordany
Raquel Lúa i Àuria Franch seran les caps de cartell del Colors de Música
La programació inclou diferents espectacles de dansa i representacions teatrals per conèixer la història de la parròquia
Les joves artistes musicals Raquel Lúa i Àuria Franch seran les caps de cartell del Colors de Música d'Escaldes. El programa, que comença al juliol i s'allarga fins a l'agost, reunirà a la parròquia disciplines com la música, la dansa, l'art i la història, amb la voluntat d'apropar la cultura tant a la ciutadania com als visitants durant l'estiu. Lúa presentarà el seu darrer treball Peinar raíces el 6 d'agost a les 19 hores, mentre que Franch, amb el projecte Com sonaria en català...?, ho farà el 13 d'agost també a les set de la tarda. Ambdós concerts tindran lloc a la plaça Coprínceps.
El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) també prendrà protagonisme amb una programació que gira entorn de l'exposició Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista, oberta al públic a partir del 19 de juny. Al voltant de la mostra s'han organitzat un taller de gravat en fusta i conferències especialitzades.
La dansa tindrà una presència destacada amb ballades de sardanes i fins a set espectacles de dansa contemporània, que enguany es representaran a la recent inaugurada plaça de l’església.