Escaldes-Engordany
La línia d'Engolasters recull més de 7.000 usuaris entre setmana
El comú d'Escaldes ha posat en marxa aquest any una ampliació del servei de bus parroquial
El comú d'Escaldes-Engordany ha posat en marxa aquest any una ampliació del servei del bus parroquial, l'EE Bus, amb tres línies regulars que se sumen al bus a la demanda. Així, després d'una anàlisi tècnica, el comú va prendre la decisió a finals de l'any passat d'"evolucionar" el bus comunal conservant el servei a la demanda per a persones amb mobilitat reduïda o per causes justificades i incorporant nous recorreguts. D’aquesta manera, des del mes de gener funciona una línia regular a Engolasters, una altra als Vilars i una tercera a Sant Jaume, a les quals cal afegir el bus a la demanda. Segons les dades registrades el primer trimestre de l'any, és la d'Engolasters la que està tenint un major volum d'usuaris, amb 7.498 persones recollides entre setmana.
En segon lloc, es troba la línia dels Vilars, que ha registrat entre el gener i el març 4.329 recollides entre setmana. La de Sant Jaume n’ha tingut 2.119. Quant al bus a la demanda, ha sumat 658 viatges completats.
Això fa que entre setmana el màxim de recollides per franja horària en la línia que va a Engolasters sigui de 34; de 30 en la dels Vilars i de 33 en la de Sant Jaume. Quant a les franges de més afluència, cal indicar que en el cas del trajecte a Engolasters és entre cinc i sis de la tarda i de sis a set de la tarda; en la dels Vilars de vuit a nou del matí i de cinc a sis de la tarda i en el cas de la de Sant Jaume està entre les cinc i les sis de la tarda i les set i les vuit del vespre.
Quant als caps de setmana i festius, la línia d'Engolasters ha sumat 1.665 recollides i la de Sant Jaume-els Vilars 895.
Pel que fa a la valoració del nou servei, des del comú destaquen que han notat "una disminució molt significativa de les queixes de la ciutadania", la qual cosa els fa deduir que "està funcionant bé el servei". El comú va fer també una enquesta amb els usuaris per saber la seva opinió i suggeriments i de manera general "han estat tots positius". Malgrat aquest bon retorn, de cara a l'estiu es farà algun ajustament menor: alguna parada més, que modificarà una mica itinerari (bàsicament l'allarga una mica per poder encabir aquestes parades). Pel que fa al bus a demanda, evidentment hi ha menys usuaris, segons subratllen perquè ara és només per persones amb mobilitat reduïda i la resta utilitzen el bus regular.