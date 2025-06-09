Sant Julià de Lòria
L'accés rodat a la zona de Claror s'obrirà demà
El tancament està previst pel 6 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin
El comú de Sant Julià obrirà demà l'accés rodat a la zona de Claror. Així ho ha notificat aquest matí, apuntant que l'obertura s'ha retardat unes setmanes a causa de la presència de neu en la zona i que l'accés estarà obert fins al 6 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. L'accés només es permet als vehicles motoritzats o rodats amb matrícula andorrana, i és necessari disposar d'un carnet específic que té un preu de 35 euros, i que es pot obtenir a través del servei de tràmits del comú. Les persones que no disposen del carnet hauran d'abonar un total de 26 euros per vehicle al dia. El comú informa que la vulneració de les prescripcions de l'ordinació reguladora té la consideració d'infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 euros.
L'any passat es va autoritzar l'accés a 815 vehicles, xifra que representa menys de la meitat dels vehicles que hi van accedir el 2023 i que van ser 1.846. Durant el 2024, també es van imposar un total de 10 sancions per incompliment de la normativa comunal.