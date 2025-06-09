Canillo
Ajuts de fins a 125 euros per metre lineal per restaurar murs de pedra seca
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de juliol
El comú de Canillo ha acordat subvencionar la restauració de murs de pedra seca per preservar el patrimoni cultural i paisatgístic. Les ajudes van des dels 60 euros per metre lineal pels murs a una cara que no limiten amb terreny comunal o cursos d'aigua, fins als 125 euros per metre de murs a doble cara que limiten amb terreny comunal o cursos d'aigua. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de juliol.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha explicat que "la pedra seca forma part de la nostra identitat i paisatge. Amb aquesta línia d'ajuts volem incentivar els propietaris a mantenir i restaurar aquests elements tan característics del nostre territori".