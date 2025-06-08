Escaldes
Ràmio acollirà un taller de socorrisme de muntanya
L'activitat es durà a terme el 21 de juny i caldrà fer inscripció prèvia
El comú d'Escaldes-Engordany organitza a Ràmio un taller de socorrisme de muntanya, que es durà a terme el pròxim 21 de juny. Una iniciativa que pretén fomentar la seguretat i la preparació de les persones interessades a gaudir de la muntanya. L'activitat, per la qual cal inscripció prèvia, proporcionarà coneixement bàsics en la matèria, amb especial èmfasi en les solucions improvisades, aprofitant els recursos disponibles sobre el terreny.