Encamp
L'Spartan Race clou amb la desena edició al cap
Enguany, han participat unes 4.200 persones a la prova, de 56 països diferents
Superar-se d’any en any sempre és el gran repte de cada esdeveniment quan s’acaba una gran edició, i la Spartan Race 2025 ho està aconseguint. La definició d’aquest èxit es tradueix en l'afluència de participants i la bona acollida de les noves proves que fan de cada edició una experiència totalment diferent. "Estem superfeliços perquè després de tot l'esforç que hem posat, ha arribat la recompensa", ha mencionat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Enguany, han participat unes 4.200 persones a la prova, de 56 països diferents, on Espanya i França han tornat a regnar en les inscripcions. "A comparació de l'any passat, són 300 persones menys, però són xifres molt positives perquè hi ha repetidors i molta gent interessada", ha concretat el director de Spartan Race Espanya i Andorra, Ángel Sanz. De cara a l'edició del 2026, on se celebrarà per primer cop la dècada d'una Spartan en la mateixa localitat, es preveuen grans canvis, on Marot ha revelat que ja s'està treballant per una cursa entre empreses andorranes i, inclús, poder ampliar els recorreguts, si s'escau.
"L'organització, la part empresarial, els veïns i corredors estan molt contents". Aquest és el missatge que Marot ha repetit des de fa dies, però que corrobora la bona acollida de la cita a la localitat encampadana. "Hem complert amb els objectius de participació, de qualitat de l'esdeveniment i de la integració en la parròquia", ha assenyalat Sanz, destacant que aquests són objectius continus. Amb un balanç quasi d'excel·lent, des de l'organització confirmen que "no podem tenir res més que felicitat pura". "La dificultat ve ara, quan has de plantejar la següent edició", han recordat.
Pel que fa a la participació, el director de la Spartan Race Espanya i Andorra ha confirmat que, tot i patir una baixada de 300 persones respecte a l'any anterior, es demostra una consolidació de la cita. "Sempre saps que tindràs uns 4.000 inscrits, aproximadament", ha destacat. Amb tot, la comunitat francesa creix amb el pas de les edicions, un requisit que es va demanar des del comú d'Encamp i Andorra Turisme, però que només ara s'ha començat a viure "el bon treball que hem fet en els últims cinc anys".