Canillo
El comú obre un concurs per construir una passarel·la al Prat del Riu
La nova infraestructura de fusta permetrà connectar dues zones del poble per a ús exclusiu dels vianants
El comú de Canillo ha obert una convocatòria d'un concurs públic per a la construcció d'una passarel·la per a vianants al Prat del Riu. La nova infraestructura de fusta permetrà connectar dues zones del poble per a ús exclusiu dels vianants per millorar la seva mobilitat i seguretat. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha explicat que el projecte respon "al nostre compromís de fer de Canillo un espai accessible, segur i amable per als vianants. Les empreses interessades hauran de presentar-se les seves ofertes abans de les 9 hores del dia 26 de juny.