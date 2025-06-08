REPORTATGE
Adolescència en diàleg
Els comuns ofereixen espais de comunicació per donar resposta a les necessitats dels adolescents i les famílies i gestionar una etapa clau del desenvolupament amb xerrades i tallers lúdics.
L’adolescència és una etapa de canvis profunds. Els joves muden físicament i emocionalment, a més, comencen a construir la seva identitat, a qüestionar normes i a reclamar més autonomia. Per als pares, gestionar aquesta etapa pot ser un autèntic repte. Per això molts comuns han elaborat al llarg d’aquests anys diferents espais de trobada, on les famílies poden rebre informació, plantejar dubtes i rebre recomanacions relacionades amb l’educació i la gestió dels seus fills.
El Rusc i ‘Parlem-ne’, exemples de suport comunal a la joventut
“No tots els pares estan preparats per a aquesta etapa, tenen dubtes i inquietuds”, esmenta la pedagoga social i cap del servei de Joventut i Participació Ciutadana del comú d’Andorra la Vella, Patty Bafino. Per aquest motiu, el comú d’Andorra la Vella compta amb el Rusc, en el qual ofereix un espai de diàleg entre famílies, educadors i psicòlegs per tractar diferents problemàtiques que es troben els progenitors. Aquestes sessions no estan planificades prèviament, és a dir, són els referents familiars qui exposen els temes que volen comentar. “Comparteixen molts neguits i s’adonen que un problema també el tenen els altres pares”, manifesta la pedagoga.
Les trobades es van dur a terme entre el setembre i el desembre, fent una sessió per mes, i hi van assistir entre vuit i deu persones a cada reunió mensual. “Les famílies tenen certs neguits, com per exemple com ocupar el temps lliure dels seus fills, que no facin un sobreús del mòbil i que socialitzin”, comenta Bafino. També traslladen altres temors, com gestionar els primers consums de tàbac o cigarrets electrònics, les primeres relacions sexuals, com han d’afrontar quan els planten cara o els canvis d’amistat.
Més enllà de programes dirigits a les famílies, el comú també va oferir entre el febrer i l’abril la proposta Filant xarxes, dirigit pels joves perquè aquests puguin posar sobre la taula les seves inquietuds. “L’experiència em diu que els joves volen manifestar la seva opinió i ser escoltats”, detalla la pedagoga. L’especialista explica que en aquest espai tracten tota mena de temes, sense que n’hi hagi cap que destaqui per sobre de l’altre. Algunes de les preocupacions que tenen els adolescents és el canvi climàtic, ja que “els preocupa quin llegat els deixarem, estan preocupats pel desenvolupament urbanístic i que es respectin els drets que s’han aconseguit, com el dret a l’habitatge”, destaca Bafino. Una altra qüestió que els amoïna és el fet de no tenir diners per poder anar a estudiar a fora. “Els pares a vegades se sorprenen del que pensen”, afirma la formadora.
A banda de la capital, algunes parròquies van impulsar el que es coneixia com a escola de pares i mares. Precisament, per ajudar-los a com han d’orientar els seus fills, però alguns d’aquests espais han deixat de celebrar-se perquè no hi havia prou persones per dur-los a terme. És el cas d’Escaldes-Engordany, on el grup de mares i pares d’adolescents es va anul·lar per aquest motiu. A la Massana s’havia fet l’Escola de Pares i Mares de les Valls del Nord, però en aquests moments també s’ha deixat de fer, segons han explicat fonts de l’administració. Tot i això, alguns comuns ofereixen de tant en tant xerrades orientatives als progenitors per donar-los eines.
Un exemple és el comú de Sant Julià de Lòria. Malgrat no disposar de cap espai de diàleg com el d’Andorra la Vella, un cop al mes organitzen xerrades destinades a aquest públic progenitor. El 27 de març es va dur a terme la ponència Educació per a la detecció i la prevenció dels trastorns de conducta alimentària; el 29 de maig, Joves i addiccions: Detecció precoç i intervenció familiar; i el 19 d’aquest mes hi ha previst el col·loqui Aturar l’expansió de les infeccions de transmissió sexual: Repensant la prevenció. Tot això es gestiona des del departament de Joventut a través del programa Parlem-ne.
A la Massana s’ha optat per activitats més lúdiques entre pares i fills, com la que va tenir lloc el 29 de març sobre l’elaboració de pa amb massa mare. Tal com van explicar des de la corporació, l’objectiu d’aquest taller és oferir una activitat formativa i lúdica perquè pares i fills passin una bona estona plegats. Segons han explicat fonts de l’administració massanenca, la voluntat és programar més activitats gastronòmiques d’aquest caire properament perquè les famílies es diverteixin i aprenguin plegats. Això pot ajudar a millorar l’ambient familiar, ja que permet alleujar tensions del dia a dia, millora la comunicació i la cooperació.