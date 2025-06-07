REPORTATGE
Un microones no és voluminós
El comú d'Escaldes-Engordany recorda que el servei de recollida de deixalles de grans dimensions només inclou les que no poden encabir-se al cotxe.
El comú d’Escaldes-Engordany disposa d’un servei de recollida de voluminosos. Els veïns que vulguin desfer-se d’un residu de grans dimensions, com ara grans electrodomèstics i mobles, han de trucar al telèfon de la corporació (890 873) i fer una sol·licitud. La recollida es fa tres vegades per setmana –dilluns, dimecres i divendres– de vuit del vespre a deu de la nit. Tot i que les normes són clares, els encarregats del servei lamenten que alguns ciutadans no les respectin. “De vegades els veïns ho aprofiten per llençar els trastos que tenen per casa”, assenyala Montserrat Sánchez, inspectora de Medi Ambient i Serveis.
“De vegades els veïns ho aprofiten per llençar els trastos que tenen per casa”
La responsable comunal recorda que un voluminós és “un residu que no pots encabir al cotxe”. Per tant, els microones, les cadires, la roba vella i les joguines, per exemple, no poden incloure’s en la categoria. Però aquesta mena de deixalles són, justament, les que se solen trobar més al carrer els treballadors del comú. “Encara que no ho haguem de fer, moltes vegades al final del dia acabem recollint aquests residus perquè, per raons de salubritat, no pot ser que s’acumulin a la via pública. Tot i això, ens complica la feina. Si carreguem tota aquesta brossa a la furgoneta, disposem de menys espai per als voluminosos. I també de menys temps, ja que hem de multiplicar els viatges a la deixalleria i al Centre de Tractament de Residus”, explica la tècnica. L’increment dels viatges comporta un augment del consum de benzina i, per tant, de les emissions de diòxid de carboni.
“Si més persones l’han sol·licitat abans que tu [el servei], potser t’hauràs d’esperar”
Quan no s’emporten aquestes deixalles, els encarregats del servei hi posen una enganxina que alerta els veïns que es tracta d’un “residu no conforme”. És a dir, que “no està separat correctament”, conté residus expressament prohibits” o “el residu no correspon a la fracció recollida avui”. L’enganxina inclou un telèfon de contacte del comú i l’adreça del portal web oficial de la corporació. En aquest cas, el propietari ha de retirar els residus del carrer i seguir el procediment corresponent.
Gent Gran
Encara que la norma general és que el servei només recull els objectes que són de grans dimensions, Sánchez explica que de vegades fan excepcions, sempre que estiguin justificades. “Ens adaptem a cada cas. Si, per exemple, una persona gran que viu sola ens demana si podem passar per casa seva a recollir-li un microones que s’ha fet malbé, per descomptat no li direm que no”, remarca Sánchez.
La inspectora demana als ciutadans que tinguin més paciència: “El servei és gratuït per a tots els ciutadans de la parròquia. Si més persones l’han sol·licitat abans que tu, potser t’hauràs d’esperar.” Sánchez recomana, en aquest sentit, planificar la gestió domèstica dels voluminosos amb antelació i no trucar a última hora.
Tot i els casos d’incivisme, la inspectora comunal assegura que també “hi ha molta gent que fa les coses bé” i que és agraïda amb la feina que fan els treballadors comunals, fet que els anima a continuar servint la parròquia.