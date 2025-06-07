ESCADES-ENGORDANY
El Govern guardona tres escoles al concurs de disseny d’un pati verd i saludable
Fomentar la transformació dels patis escolars en espais verds que millorin les zones d’esbarjo potenciant el contacte amb elements naturals i afavorint un entorn d’esbargiment i socialització saludable.
Amb aquest objectiu el Govern va posar en marxa el concurs de disseny d’un pati verd i saludable. La iniciativa, que enguany arriba a la tercera edició, s’emmarca dins de l’Estratègia andorrana d’educació ambiental i dins del programa Escola Verda, i pretén que els patis esdevinguin vectors d’educació ambiental.
En l’edició d’aquest any, s’han premiat les propostes de l’escola andorrana de batxillerat, del col·legi María Moliner i de l’escola francesa i andorrana del Pas de la Casa, que sumades als sis guardons entregats en les edicions passades permeten arribar ja a nou centres educatius del Principat.