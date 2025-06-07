Encamp
Celebració de la Mare de Déu de l'Ecologia en plena natura i activitat a les Pardines
Les diferents activitats han conviscut amb plena naturalitat i coordinació
La celebració de la Mare de Déu de l'Ecologia d'aquest dissabte s'ha viscut en plena natura i activitat a les Pardines, on la litúrgia prevista cada primer dissabte de juny, per la seva proximitat amb el dia mundial del Medi Ambient ha coincidit també amb diverses activitats esportives que tenien lloc a la parròquia.
Les diferents activitats han conviscut amb plena naturalitat i coordinació i han permès als visitants descobrir un entorn únic i singular com és l'oratori.
Les Pardines s'ha omplert de visitants i d'encampadans que no han volgut perdre's la tradicional celebració. Mossèn Àlex Vargas ha estat l'encarregat de fer la pregària, s'han cantat els goigs i finalment la diada ha clos amb una ballada de sardanes, un esmorzar popular. L'ofrena a la verge ha sigut també un dels moments del dissabte al matí, on la natura és a protagonista, i per això, tots els participants s'han endut una petita planta de record.