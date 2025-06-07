Cursa d'obstacles
Bon acolliment d'Encamp a la Spartan Race 2025
La parròquia frega el 100% de l'ocupació en hotels i restauració
Primer dia de Spartan Race a Encamp en un moment dolç per a la parròquia, amb encampadans, restauradors i organització contents de tot el que s'està aconseguint en un cap de setmana de temporada baixa. "El retorn que hem tingut de la part empresarial, hotels, restauradors, cafeteries, comerços i veïns és de molta satisfacció. Estem molt contents. La veritat és que és una festa de l'esport i ens dona moltes ganes de treballar de cara l'any vinent", ha mencionat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot. Coincidint amb les seves paraules, el director de Spartan Race Espanya i Andorra, Ángel Sanz, ha mencionat que "els espartans estan trobant tot el que necessiten a Encamp".
"Encamp i Andorra són referències europees, si no mundials. Coronar-se aquí té molt més mèrit que coronar-se en qualsevol altra cursa", ha expressat el director de Spartan Race Espanya i Andorra, Ángel Sanz. Una cita que destaca per la seva duresa i, inclús, on els participants poden "viure l'experiència com la volen viure més enllà de la carrera". La parròquia frega el 100% de l'ocupació en hotels i restauració, unes xifres molt bones que fan que, any darrere any, es consolidi la cita encara més. Tot i que pot semblar que hi hagi molts inconvenients de mobilitat, sobretot en el 'village', Sanz ha destacat que l'ambient és "tranquil", ja que les persones venen de forma esglaonada. Com ja es va destacar durant la presentació de la 9a edició, hi ha cinc restauradors encampadans i tota una sèrie d'estands de roba a la plaça dels Arínsols, ubicació on també s'entreguen les medalles.
De fet, els primers guardonats de la jornada han estat l'espanyol Albert Soley i la britànica Andrea Berquez, en la distància Beast; i el portuguès Samuel Castela i l'espanyola Meritxell Alcaina, en la distància Ultra. En la Beast, el podi masculí s'ha completat amb Pau Nacenta, un dels corredors habituals de la Spartan Andorra, i el francès Jonathan Garcia, mentre que en la femenina han quedat en segona posició, Petra Arvela (Finlàndia), i en tercera Doriane Javault (França). Pel que fa a l'Ultra Elite masculina, Caleb Fernández (Perú) ha quedat en segona posició i Cristian Jodar (Espanya) ha estat tercer. En la femenina, l'hongaresa Timea Szaloki s'ha emportat la plata. La Sprint, que ha tingut sortida a les 13 hores, ha deixat al francès Florian Genevet i l'espanyola Adriana Bella com a guanyadors. En la categoria masculina, el podi s'ha completat amb l'espanyol David Bores i el també francès Pierre Normand, mentre que en la femenina, han pujat l'espanyola Irina Peso i la ucraïnesa resident Anna Zakreveska.
Soley no és el primer cop que guanya aquí i sempre troba bones sensacions aquí. "Vinc d'una lesió, sense molta preparació i venia a veure què passava", ha revelat, mencionant que fa "goig" poder tornar a guanyar. Pel que fa al nou traçat, s'ha valorat positivament les variacions que han afegit un punt més de dificultat amb les noves proves com la pistola làser.