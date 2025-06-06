ANDORRA LA VELLA
Voluntat que ‘De Copes’ tingui un fil conductor diferent per a cada edició
González ressalta la consolidació de l’acte dins l’estratègia ‘El comerç és capital’
“Estem contents de veure com la plaça agafa vida des de l’inici amb aquest toc italià”, va manifestar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, referint-se a la segona edició de l’activitat de dinamització De Copes. Sota el lema La vita è bella, l’esdeveniment va ser un èxit rotund gràcies a l’elevada afluència de públic, que va omplir d’ambient espais emblemàtics com ara la plaça Rebés, la Guillemó, la placeta Sant Esteve i el Cap del Carrer. El fil conductor d’enguany, inspirat en la cultura i estètica italianes, va impregnar el centre històric amb activitats diverses i un mercat de segona mà.
Més de quaranta establiments comercials i de restauració van sumar-se a la iniciativa, oferint una vintena d’activitats lúdiques i tallers temàtics relacionats amb els seus sectors, com la ceràmica, la joieria o les arts plàstiques. L’objectiu era no tan sols dinamitzar el barri antic, sinó generar sinergies entre comerços i ciutadania. “El comerç s’ha d’implicar i nosaltres, des del comú, també hi estem apostant fort”, va remarcar González, emmarcant l’esdeveniment dins l’estratègia de revitalització comercial El comerç és capital. L’activitat, que es va estendre fins a la mitjanit, es consolida com una cita fixa en el calendari d’activitats de la parròquia. “Aquest any hem encertat amb el fil conductor, però ja treballem en noves idees per a les pròximes edicions”, va avançar.
En relació amb el projecte El comerç és capital, González va valorar molt positivament les primeres trobades. “La gent va sortir molt satisfeta i, de cara a la del 10 de juny, ja hem començat a rebre bons retorns a través de les xarxes socials”, va explicar. “Aquest és el nostre compromís de respondre a les necessitats del comerç local”, va concloure.