ESCALDES-ENGORDANY
El comú rep una planta de pàrquing al Clot a canvi de les tres noves torres
El parc infantil i la zona verda es podran conservar gràcies a la modificació del POUP aprovada el 2023
Al Clot d’Emprivat hi haurà tres torres més. Els edificis es construiran a la parcel·la situada entre el passatge Arnaldeta de Caboet, les avingudes Consell de la Terra i Nacions Unides i el carrer Copríncep François Mitterrand. Gràcies a la modificació del pla d’ordenació urbanisme parroquial (POUP) que l’equip comunal va tirar endavant la primavera del 2023, s’hi podran mantenir el parc infantil i la zona verda. A més, les negociacions amb els dos propietaris del terreny han permès arribar a un acord perquè el comú rebrà una planta (132 places) de l’aparcament subterrani que es construirà a canvi de la dació d’una part dels tributs i la cessió econòmica, segons va explicar la cònsol major, Rosa Gili, en la sessió de consell de comú celebrada ahir a la tarda.
La mandatària va recordar que no va ser el seu equip comunal qui va aprovar la revisió del POUP que va fer possible construir les torres, sinó els seus predecessors. El projecte va entrar al comú abans de l’aprovació, el gener del 2024, de la darrera suspensió de llicències urbanístiques, encara vigent. Un dels propietaris construirà una torre i alliberarà el 50% del terreny per a ús públic. L’altre n’alçarà dues i en cedirà el 64%. A fi de minimitzar l’impacte urbanístic d’aquests i altres projectes, la modificació del POUP del 2023 obliga a reservar una part més gran d’espai per a ús públic per cada construcció –concretament, entre el 50% i el 65%. Al Clot d’Emprivat, la normativa anterior només exigia el 15% d’espai lliure.
Més places
El projecte comportarà el tancament de l’aparcament comunal horitzontal de 72 places que hi ha en una part de la parcel·la. L’entrega al comú “en espècie” de la planta -1 del nou pàrquing de les torres permetrà compensar amb escreix la pèrdua d’aquestes places. “Ha estat una negociació llarga, però molt beneficiosa per al comú i la ciutadania”, va afirmar Gili. La minoria, per la seva part, va celebrar el pacte assolit amb els propietaris. “L’acord per l’aparcament és encertat perquè guanyar places al centre sempre és positiu”, va destacar el conseller Gabriel Guerrero.
Concretament, l’acord assolit entre les parts estipula que, dels 6,9 milions que els promotors havien d’abonar al comú en concepte de tributs i cessió econòmica, 5,7 es cobriran mitjançant la dació de la planta d’aparcament, mentre que els 1,2 milions restants s’ingressaran de manera immediata en el moment de recollir la llicència d’edificació.
El valor econòmic de la planta és d’entre nou i deu milions, si es parteix de l’estimació dels rendiments futurs de l’aparcament inclosa en l’informe de valoració elaborat per fonamentar l’acord. La inversió quedarà amortitzada en un termini de deu anys, fet que, segons Gili, converteix l’operació en una actuació estratègica i rendible per a la corporació escaldenca.
D’altra banda, la cònsol va confirmar que hi ha “tres i o quatre” projectes de construcció de torres al Clot d’Emprivat “entrats al comú”. Ara com ara, però, els estan estudiant els tècnics d’urbanisme i encara no pot afirmar-se si es construiran o no. Si compleixen la normativa i els propietaris es decideixen a tirar-los endavant, el comú haurà d’acceptar-los perquè no disposa de mecanismes legals per aturar-los.
La minoria va fer arribar una pregunta sobre el termini d’execució del POUP. Gili va respondre que a final d’any estarà enllestit. La cònsol va apuntar que hi ha “qüestions molt avançades” i d’altres que no ho estan tant, i va assenyalar que el comú encara espera l’anàlisi del Govern de l’estudi de capacitats de càrrega màxima, imprescindibles per planificar els recursos que caldrà destinar a infraestructures o mobilitat. El conseller de la minoria va demanar a Gili que es compleixin els terminis.